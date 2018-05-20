Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" получил три премии People’s Choice Awards

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Близится окончание 2018 года, а это значит, что пора подводить итоги. Стали известны триумфаторы «народной» американской премии People`s Choice Awards.

Уверенным победителем стал фильм «Мстители 3: Война бесконечности». Картина режиссеров Энтони и Джо Руссо киновселенной Marvel получила премию как «Фильм года», и также забрала награды в номинациях «Лучший боевик» и «Лучшая женская роль». В этой категории победила бесподобная Скарлетт Йоханссон, которая предстала на церемонии в черных прямых брюках и в откровенном красном топе, открывающем грудь и плечи актрисы.

Приз за лучшую мужскую роль, получил актер, сыгравший в другом фильме Marvel – «Черная пантера». Счастливчиком стал Чэдвик Боузман. Фильм «Шпион, который меня кинул» были признан лучшей комедией 2018 года, «Пятьдесят оттенков свободы» забрал приз в номинации «Лучшая эротическая драма». Сериалом года стали «Сумеречные охотники», а в номинациях «Драматический сериал» и «Комедийный сериал» победили «Ривердэйл» и «Оранжевый — хит сезона».

Напомним, People’s Choice Awards — премия, которая выдается в США по итогам зрительского голосования. С 2005 года победители конкурсов определяются путем голосования в сети. Награды присуждаются людям и проектам в области кино, музыки и телевидения.

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Автор - Анна Андреева
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