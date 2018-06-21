Анджелина Джоли и Селена Гомес поссорились из-за Брэда Питта

Сегодня, 08:54 \\ Шоу-бизнес

Анджелина Джоли уже больше года не общается с молодой певицей Селеной Гомес из-за того, что артистка некоторое время встречалась с её бывшим мужем.

Американские таблоиды сообщают, что 43-летняя Анджелина Джоли не смогла простить Селене Гомес то, что певицу сразу же после развода пары стали замечать рядом с Брэдом Питтом. Инсайдеры информируют, что Джоли была в ярости, когда узнала, что Питт променял её на более молодую девушку. Однако, как оказалось, данную информацию сфальсифицировали зарубежные СМИ.

По словам Питта и Гомес, у них никогда не было романа, однако знаменитости до их пор дружат. Инсайдеры говорят, что этот конфликт все-равно испортил отношения между Анджелиной и Селеной, а потому женщины предпочитают не встречаться на различных мероприятиях.

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Автор - Светлана Тарабан
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