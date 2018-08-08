Гитарист Aerosmith оказался в больнице после ухудшения состояния

Гитарист американской рок-группы Aerosmith Джо Перри был госпитализирован во время концерта в Нью-Йорке.

Джо Перри давал совместное выступление с Билли Джоэлом в Madison Square Garden. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, состояние музыканта ухудшилось после исполнения композиции Walk This Way. Перри вернулся в гримёрку и в этот момент потерял сознание. Медики понадобилось 40 минут, чтобы помочь облегчить состояние музыканта. В течение этого времени они прочищали дыхательные пути Перри и обеспечивали его кислородом, после чего вынесли артиста из здания на носилках и увезли в больницу. При этом свидетели описывают внешний вид Перри как «ужасный».

По заявлению источников, музыкант в течение последних недель испытывает проблемы в области дыхательных путей. Сейчас он находится в больнице, его состояние заметно улучшилось. Вскоре музыканта могут выписать.

Судьба будущего тура Джо Перри вместе с его коллегой по группе Брэдом Уитфордом и Гари Чероном из Extreme пока неизвестна. Первый концерт должен состояться 30 ноября в штате Айова.

В сентябре 2017 года с ухудшением состояния здоровья столкнулся вокалист группы – Стивен Тайлер, в связи с чем рок-бэнд был вынужден отменить концерты. Как утверждал сам Тайлер, ничего серьёзного с ним не случилось.