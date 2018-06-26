Кейт Миддлтон и Меган Маркл показали всему миру как нужно носить черный цвет

Вчера в лондонском Анмер – Холле состоялся Фестиваль памяти, посвященный 100 – летнему юбилею окончания Первой мировой войны. На торжественной церемонии и концерте присутствовали практически все члены королевской семьи Великобритании во главе с Елизаветой II.

Однако самым ожидаемым событием стала битва нарядов сыновей принцессы Дианы: герцогини Кембриджской Кейт и новоиспеченной герцогини Сассекской Меган. Хотя обе женщины абсолютно разные, и у каждой из них свой стиль и модные предпочтения, их упорно продолжают сравнивать. Но в этот раз обе герцогини оказались на высоте и заслужили только похвалы за прекрасно подобранные черные наряды. Согласно протоколу, члены БКС не должны выходить в свет в черном за исключением траурных мероприятий или вечерних выходов. Однако Меган Марк ранее уже несколько раз нарушила это нерушимое королевское правило, выбирав для дневных мероприятий наряды черного цвета.

Кейт Мидллтон выбрала приталенное чёрное платье Roland Mouret с рукавами три четверти и асимметричным вырезом. Образ дополняли черные туфли на высоком каблуке и маленький клатч от Jimmy Choo, сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл, которая сейчас находится в положении, прикрыла округлившийся живот декоративным шелковым черным бантом. Черное пальто от Stella McCartney герцогиня Сассекская дополнила черными туфлями-лодочками и клатчем от Shaggy Deer.