"Не от меня": Супруг Ксении Собчак прокомментировал слухи о ее беременности

Максим Виторган, супруг Ксении Собчак, прокомментировал слухи о беременности своей жены в эфире передачи «А поговорить?». Также он поведал детали их личной жизни.

На вопрос о возможном появлении второго ребенка, Виторган ответил в шутливой форме. «Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?», - ответил супруг Ксении Собчак. Он посмеялся и сказал, что в ближайшее время пополнения в семье ждать не стоит.

Он также рассказал на передаче, почему Ксения постоянно выкладывает фотографии своего ребенка в Instagram со всех ракурсов, но при этом, не показывая лица. По его словам, они не хотят показывать Платона (прим. ред. - сын Максима и Ксении) с целью безопасности. Собчак же получает удовольствие от сделанных ею фотографий и показывает всем, какая она прекрасная мама. Максим рассказывает, что он попытался остановить бесконечные публикации их ребенка, однако она не может прекратить это. Собчак говорит, что ее переполняют эмоции. За это ее супруг называет ее «сумасшедшей мамашей». Тем не менее, сам Максим мечтает показать всему миру лицо своего ребенка, потому что он «красив как бог».

Максим Виторган также сказал, что не понимает, откуда появились слухи о том, что Ксения — плохая мама, которая мало времени проводит с ребенком. По его словам, она очень ответственная и заботливая мать. «Какая же она кукушка, если она постоянно бегает за сыном?», - сказал Максим.

К слову, сама Ксения Собчак признавалась, что не против стать мамой во второй раз. Такая мысль ее посетила еще перед выборами президента РФ. Только вот от идеи пришлось отказаться, иначе это бы навредило ее политической карьере.