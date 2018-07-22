В США скончался президент международного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

В субботу, 10 ноября, в результате от осложнений от агрессивной формы рака мозга скончался Джон Роджерс – президент международного фестиваля Comic-Con. О смерти Роджерса сообщили в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

Впервые Роджерс пришёл на Comic-Con в 1978 году в качестве сотрудника, отвечающего за технические вопросы фестиваля. В 1986 году его избрали директором мероприятия и с тех пор ежегодно переизбирали на эту же должность. Примечательно, что именно при нём Comic-Con из обычной встречи фанатов комиксов перерос в крупнейшее и престижное мировое событие, которое объединяет большое количество поклонников поп-культуры со всего мира.

Comic-Сon проводится с 1970 года в Сан-Диего. Его организаторами стали Шел Дорф, Ричард Альф, Кен Крюгер и Майк Тоури. Изначально они планировали организовать выставку комиксов, однако вскоре это событие стало включать и мероприятия, связанные с телесериалами, мультфильмами, аниме и видеоиграми. В России с 2014 года проводится аналогичный фестиваль Comic Con Russia, который впервые состоялся в Москве.

Как пишут в comicbook.com, семья Роджерса призвала всех, кто желает почтить его память, сделать пожертвования в пользу The American Brain Tumor Association, которая занимается исследованиями в области онкологических заболеваний мозга.