Евгений Петросян поделился воспоминаниями о Михаиле Задорнове

Юморист Евгений Петросян был одним из самых близких друзей Михаила Задорнова. Евгений Ваганович был первым, кому сатирик рассказал о своем страшном диагнозе.

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года от опухоли головного мозга.

Чтобы почтить память друга, Петросян опубликовал у себя в Instagram фрагмент из телепередачи «Смехопанорама», где он берет интервью у Задорного. На видео сатирик рассказывает о своем первом большом успехе и о том, как он буквально «проснулся знаменитым» после своего выступления с рассказом про два девятых вагона. По словам Михаила, он был уверен, что номер провалился, однако в очереди в магазине услышал, как люди обсуждают его рассказ.

Незадолго до кончины Задорного, у него состоялась встреча с Петросяном. Все время встречи Евгения Вагановича не покидало чувство, что они видятся в последний раз.

Подписчики Петросяна поблагодарили его за то, что тот хранит память о друге и пожалели о том, что Михаил Задорнов ушел из жизни слишком рано. А некоторые поделились своими воспоминаниями о концертах, рассказали о любимых номерах и шутках сатирика.

Также вчера на Первом канале был показан специальный выпуск передачи «Сегодня вечером», посвященный памяти Михаила Задорнова. В студии у Максима Галкина коллеги и члены его семьи делились воспоминаниями о Михаиле.