Нашёлся тайный ребёнок Кайло Рена

Внуку Дарта Вейдера в течение двух лет удавалось скрывать от СМИ интересный факт из его личной жизни.

Популярный нынче актёр Адам Драйвер, как сообщает Page Six, уже два года как является отцом. Будучи личностью очень публичной («Эмми» за сериал «Девочки», громкие роли в таких фильмах как «Дальше живите сами», «Голодные сердца», а также роль главного злодея в новой трилогии «Звёздные войны»), актёр, при всём этом, практически не афиширует свою личную жизнь. На любые вопросы о детях Драйвер всегда отшучивался, ускользая от сути.

Но когда был найден закрытый аккаунт в Instagram жены Драйвера, актрисы Джоэн Такер, то были обнаружены фотографии двухгодичной давности с беременной актрисой. Кроме того, согласно New York Post, сам же Адам Драйвер перестал скрывать своё отцовство от близких и друзей, став часто с ними обсуждать вопросы воспитания детей.

Тем не менее, актёр не стал комментировать данное разоблачение, продолжая пытаться прикрыть уже открытую завесу тайны. О личности ребёнка на данный момент ничего не известно. Но одержимый наследием дедушки, Кайло Рен запросто мог бы назвать сына Люком.