В Италии назвали лауреатов премии "Русский Рим"

Несмотря на все природные катаклизмы, культурная жизни в Италии бьет ключом. В пятницу состоялось вручение международной премии «Русский Рим».

Награждение победителей прошло в знаменитом дворце Поли, который своим фасадом примыкает к фонтану Треви. Торжественная церемония стала красивым финальным аккордом одноименного фестиваля, вдохновленного знаменитыми литературными салонами Зинаиды Волконской в Риме, где собиралась вся культурная элита Российской империи и Европы XIX века.

В номинации «Театральное искусство» победил солист балета, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа. Премию ему вручили с формулировкой «за сохранение и развитие традиций русского балета». Российско – итальянский скрипач и дирижер Сергей Крылов был награжден статуэткой «за продвижение русской культуры в мире в области музыки».

Директор Центра изучения российского искусства при Венецианском университете «Ка Фоскари» (итал. Università Ca' Foscari Venezia), профессор Сильвия Бурини была удостоена премии за популяризацию русского искусства на Западе. Художник и архитектор Сергей Чобан, был отмечен в номинации «Изобразительное искусство». В номинации «За продвижение русской культуры в мире в области литературы» награду получила писательница Гузель Яхина. Элизабет Шорэ – создатель центра имени Марины Цветаевой в немецком городе Фрайбург, забрала памятную статуэтку «за сохранение русского культурного наследия за рубежом».

Приветственное письмо участникам фестиваля прислал и министр культуры РФ Владимир Мединский. Он выразил радость, что фестиваль набирает популярность и знакомит итальянцев с российской культурой.

Премия «Русский мир» была проведена в итальянской столице всего второй раз. Статуэтка вручается деятелям искусства и науки, внесшим значительный вклад в распространение русской культуры за границей. Автором эскиза является известный российский скульптор Александр Рукавишников.