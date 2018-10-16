Самая сексуальная женщина планеты впервые стала мамой

Американская модель Кейт Аптон сообщила о приятной новости — она впервые стала матерью. Появление ее первенца на свет датируется 7 ноября. Об этом рассказал ее муж, 35-летний бейсболист Джастин Верландер, на своей странице в Instagram.

Муж, а теперь еще и отец, сказал, что его дочка украла его сердце в первую же встречу. Звездная семья назвала ее Женевьева Аптон Верландер. Ранее летом было известно о положении Кейт. В соцсетях она выставила фотографию со своим округленным животом, однако ни сроки, ничего другого она дополнительно не сообщала. Ее муж писал, что с нетерпением ждет на свет появления ребенка. Он также выразился, что Кейт будет самой удивительной мамой. Он не скрывает своих чувств и гордиться тем, что такая женщина, как она, будет растить их общего ребенка. Однако через 4 дня после рождения малышки, она опубликовала в своем блоге фотографию Женевьевы.

Влюбленная пара начала встречаться с 2014 года. В ноябре 2017 года они поженились. А в 2018 году журнал Maxim назвал Кейт Аптон самой сексуальной женщиной планеты. Любители кино могли ее увидеть в таких кинолентах, как «Другая женщина» и «Как украсть небоскреб».