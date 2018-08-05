Обиженная Саша Черно выводит на чистую воду бывшего тренера

Елена Санажаровская оказалась той ещё лгуньей, о чём звезде «Дома-2» поведал бывший муж фитнес-тренера.

Саша Черно категорически не согласна с теми, кто выступает в поддержку её бывшего тренера Елены Санжаровской. Женщина стала известной личностью после того, как заказала убийство бывшего мужа. Помочь восстановить справедливость и вывести Санжаровскую на чистую воду взялся сам бывший супруг тренера. Личную переписку с ним Саша Черно опубликовала в социальной сети.

Мужчина якобы имеет доказательства того, что Санжаровская практиковала инцест с погибшим сыном. Она является психически больным человеком, наблюдается в клинике и очень любит врать о своей жизни, согласно словам мужчины. Также убийство мужа было заказано в момент обострения заболевания. При этом выгода Саши Черно в этом сложном процессе минимальна.

Напомним, что именно Санжаровская пыталась избавить Сашу Черно от лишнего веса, но теперь она только поливает семью и окружение героини «Дома-2» грязью. Обиженная девушка нарочно выставила на всеобщее обозрение факты о Санжаровской, но поклонники предупреждают, что такой ход может дорого стоить самой Черно, если её бывший тренер решит обратиться в суд.