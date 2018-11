Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу. Примечательно, что это первое выступление певицы после рождения третьего ребенка. Алсу спела со своими дочерями песню Somewhere over the Rainbow.

Микелла и Сафина дебютировали на сцене в Казани. Сообщается, что старшая играла на фортепиано, младшая пела на английском. После интервью Алсу рассказала, что в семье старается придерживаться татарских традиций. Однако что касается изучения татарского языка, то певица своих детей ему не обучает. Алсу выразила сожаление по этому поводу, но объяснила, что сама его тоже не знает. В остальном же национальные традиции, в том числе, приготовление татарских блюд, соблюдаются.

Отмечается, что на выступление Алсу и ее дочерей приехал известный российский шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян. Интересно, что он написал и музыку для одной из исполненных композиций, даже аккомпанировал певице на сцене.

После длительного декретного отпуска Алсу решила сделать свой первый концерт благотворительным. Все собранные средства будут перечислены на оказание помощи детдомам, интернатам, малоимущим семьям и медучреждениям Татарстана. Кроме того, певица вручила сертификат на 1 миллион рублей Фонду имени Анжелы Вавиловой.