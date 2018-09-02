На днях Ким Кардашьян застали папарацци, которые сфотографировали знаменитость у входа в клинику, что специализируется на уколах ботокса.

Пользователи Сети считают, что Ким Кардашьян снова хочет изменить лицо при помощи ботокса. Об этом также говорят и папарацци, которые видели звезду реалити-шоу в клинике, где работает её специалист по ботоксу. Многие поклонники стали критиковать Кардашьян, которая во время лесных пожаров в Калифорнию ходит по салонам, вместо того, чтобы реально предоставить помощь пострадавшим людям.

Напомним, что и самой Ким вместе с мужем и детьми пришлось экстренно эвакуироваться из собственного особняка, который находится недалеко от зоны пожаров. По предварительным данным, из-за огня погибли уже 25 человек.