Эдуард Лимонов расстался с женой из-за ответственности перед детьми

Актриса Екатерина Волкова поделилась подробностями из личной жизни на передаче «Однажды...». В частности, она рассказала о том, что отец ее детей не проявляет желание видеться с ними.

Екатерина Волкова и писатель Эдуард Лимонов просуществовали, как семья, около трех лет, однако, все это время они жили отдельно друг от друга. За это время у них родилось двое детей — дочка Александра и сын Богдан. Лимонов, по словам Екатерины, был крайне не готов к появлению детей на свет, что стало причиной их расставания. В момент развода, бывшая супруга заявила Эдуарду, что она не против общения детей с отцом. Тем не менее, сам Эдуард не желал особо с ними контактировать. Актрису крайне огорчает то, что отец не участвует в воспитании детей, о чем она рассказала в прямом эфире передачи «Однажды...» на канале НТВ. Не смотря на это, она неплохо справляется с ролью матери и старается заменить детям «всегда занятого» отца. Например, мама нашла своему сыну подработку на стройке у своих друзей. Она хочет воспитать своего сына настоящим мужчиной, чтобы он научился делать что-то своими руками.

Отмечается, что у Волковой есть еще одни ребенок от ее первого брака. Ее первой дочери 25 лет, она сейчас проживает в Германии. Там же она получила образование, нашла свою любовь и нашла хорошую профессию. Мама положительно высказывается о таком выборе ее дочери. Скоро семья переедет в новую квартиру, которая находится в Старой Москве. Волкова делала ремонт в ней приблизительно один год, и теперь, по завершению, планирует отметить новоселье в кругу близких друзей и родственников.