Помощница Меган Маркл сбежала из дворца

Личная ассистентка Меган Маркл Эми Перикл неожиданно уволилась спустя всего шесть месяцев после начала работы во дворце.

По словам королевских инсайдеров, беременность очень изменила характер Меган, и изменила не в лучшую сторону. Поговаривают, что теперь среди персонала дворца герцогиню Сассекскую называют «Гитлер в юбке».

Несмотря на массовое недовольство, принц Гарри не считает, что проблема в его супруге, а продолжает подыскивать для жены новых, более терпеливых помощников.

Причина внезапного увольнения помощницы не сообщается.

Напомним, что с того момента, как Меган вошла в ряды королевской семьи Великобритании, работать с ней отказались уже три личных помощника. Недавно мировые таблоиды сообщили о том, что от экс-актрисы ушла её помощница Мелисса. Также из-за сложного характера жены принца Гарри уволились личный секретарь пары Саманта Коэн, а также агент Маркл - Джина Нелторп-Коуне.