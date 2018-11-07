Опубликован новый трогательный снимок принца Луи с мамой и дедушкой

Всем известно, что герцоги Кембриджские не балуют общественность фото своих детей. Каждая новая публикация - это настоящий подарок.

Второго сына пары – принца Луи, который родился 23 апреля 2018 года, мир видел всего два раза. Первый раз все познакомились с малышом, когда счастливая мама Кейт Миддлтон появилась с новорожденным на крыльце госпиталя Святой Марии, а второй раз родители показали сына летом – когда прошли крестины Луи.

И вот, в преддверии празднования 70-ти летия принца Чарльза (а по совместительству еще и счастливого дедушки), Кенсингтонский дворец опубликовал еще один снимок юного принца. На фото малыш сидит у мамы на руках и играет с принцем Чарльзом. Этот трогательный момент был запечатлен в саду Кларенс-хаус, резиденции Чарльза и его жены Камиллы Паркер-Боулз.

Как рассказал в фильме «Принц, сын и наследник: Чарльзу 70 лет» (англ. Prince, Son and Heir: Charles at 70) принц Уильям, дети просто обожают своего дедушку. Он подолгу и с удовольствием играет с ними, а на ночь читает «Гарри Поттера». Единственное, на что посетовал Уильям, появления дедушки в семье – это очень редкое событие, так как у него очень плотный рабочий график.