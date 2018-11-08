Арагорну из Властелина Колец пришлось извиняться за слово "негр"

Знаменитый голливудский актер вынужден был приносить свои извинения за употребление расистских выражений при ответе на вопросы в ходе пресс-конференции по поводу выхода нового фильма с его участием "Зеленая книга".

Известно, что в осуждении фильма принимали также участие режиссер проекта Питер Фаррелли и актер Махершала Али. Вигго Мортенсен стал знаменит благодаря своей роли в трилогии «Властелин колец», где сыграл странника Арагорна.

На пресс-конференции американский актер отметил, что в 1962 году, где и происходит действие фильма, довольно часто в употреблении можно было услышать слова, для которых был характерен расистский оттенок. Они имели крайне оскорбительное значение. Примечательно, что Мортенсен произнес «негр» не в качестве оскорбления, а чтобы описать ситуацию с гражданскими правами в его стране в то время.

При этом актер отметил, что сам является ярым борцом за равенство и справедливость, часто высказывается против расизма, а потому считает необходимым объяснить причину употребления слова «негр» и извиниться за него в случае, если оно кого-то обидело или задело. Вигго Мортенсеен выразил сожаление, что ему пришлось произнести это слово и указал, что впредь не позволит себе такого, поскольку понимает, как должно быть неприятно слышать подобное.