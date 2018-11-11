Принц Гарри рассказал, что в его поведении раздражает Меган Маркл

Новый документальный фильм, снятый к 70 – ти летию принца Чарльза «Принц, сын и наследник: Чарльзу 70 лет» (англ. Prince, Son and Heir: Charles at 70), открыл миру новые подробности частной жизни членов британской королевской семьи.

Как оказалось, у принца Гарри есть одна привычка, которая безумно раздражает его беременную жену Меган Маркл. Сын принцессы Дианы, который вряд ли когда - либо оплачивал счета за электричество, просто одержим экономией электроэнергии. По словам самого герцога, его жена все время спрашивает, «зачем он везде выключает свет, ведь темно».

Гарри выключает свет даже в том случае, если выходит из комнаты всего на несколько минут, и всегда включит всего один светильник, если в комнате их находится несколько. «Так, постепенно, и появляется привычка экономить», — цитирует принца Гарри издание «The Sun».

Похоже, у молодого поколения семьи Виндзоров это семейное – точно такой же манией экономии электроэнергии одержим и старший брат Гарри – принц Уильям. Как к этому относится жена Уильяма Кейт Миддлтон – неизвестно. Возможно, за восемь лет жизни во дворце она уже привыкла и не удивляется так, как Меган Маркл, которая живет с Гарри всего семь месяцев.