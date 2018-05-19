Британская почта выпустила коллекцию марок к юбилею принца Чарльза

Королевская почта Великобритании представила специальную коллекцию марок и коллекционных предметов в честь 70-летнего юбилея принца Уэльского Чарльза.

Соответствующая информация была размещена на сайте британской почты. Марки поступят в продажу 14 ноября – в день рождения наследника британской короны. Приобрести коллекционное издание можно будет в онлайн - магазине почты.

В коллекцию входят шесть марок. На двух принц Уэльский изображен с сыновьями - принцем Уильямом и принцем Гарри, еще на двух марках Чарльз запечатлен во время официальных визитов, и на последней марке он счастливо улыбается месте со своей женой – герцогиней Корнуольской Камиллой.

Ранее британская почта выпустила коллекцию марок к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая в часовне Святого Георгия. Сейчас пара ожидает первенца. Ориентировочно, ребенок должен появиться на свет весной 2019 года.

Напомним, что к юбилею принца Чарльза телеканал BBC снял документальный фильм «Принц, сын и наследник: Чарльзу 70 лет» (англ. Prince, Son and Heir: Charles at 70), в котором члены семьи наследника рассказывают о его жизни и работе. В ленте можно увидеть много ранее неизвестных архивных кадров и современных съемок, которые не были представлены в СМИ.

Принц Чарльз - старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, наследник британского престола.