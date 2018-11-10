Тарасов и Костенко показали лицо своей 4-месячной дочери Миланы

Сегодня, 20:01 \\ Шоу-бизнес

Футболист и его жена-модель практически одновременно опубликовали в своих Instagram-аккаунтах одинаковый снимок. На фото Дмитрий Тарасов держит свою дочь на руках, а рядом с ним стоит его жена и мать его ребенка Анастасия Костенко.

 Тарасов и Костенко не сильно скрывали свою дочь на фото. Однако, лицо дочери Миланы они предпочитали не показывать. В честь 4 месяцев со дня рождения малышки ее родители решили сделать исключение. Они наконец-то показали лицо своей дочери.

В описании под снимком Костенко написала, что с появлением дочери она поняла фразу «держать мир в руках». Модель называет свою дочь милой и невероятно позитивной. На снимке Тарасов запечатлен без футболки, он трогательно держит малышку на руках. А Костенко прижимается к мужу и к своей 4-месячной дочери.

Пользователи отметили, что пара Тарасова и Костенко смотрится весьма гармонично. Комментаторы пожелали семье футболиста и модели счастья. Не обошлось и без хейтеров. После развода Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой многие стали критиковать футболиста и его новую жену, упрекая их в несчастье звезды шоу «Дом-2». Такие комментаторы пишут, что футболист и модель выглядят наигранно и слишком стараются создать «идеал семьи».

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Автор - Анна Пушкина
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