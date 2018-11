Тарасов и Костенко показали лицо своей 4-месячной дочери Миланы

View this post on Instagram

С тех пор, как ты появилась в нашей жизни, я поняла, что значит держать мир в руках😍 4️⃣ месяца, полет шикарный🙏🏻 с нашей милой и невероятно позитивной доченькой Миланой👨‍👩‍👧 Спасибо, Господи🙏🏻 #4months #ilovemylife