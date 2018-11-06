Рэпер Баста написал сказку для детей

Знаменитый ростовский рэпер написал детскую сказку для своих дочерей. История получила название «Приключения летучей мышки Бэллы». Известно, что книга увидит свет уже в конце ноября.

Сам автор не стал раскрывать интригу и рассказывать, о чем пойдет речь в сказке. Однако подчеркнул, что повествование будет крутиться вокруг летучей мышки, «которая спала вниз головой». При этом в книге, которая будет опубликована, по предварительным данным, 23 октября, будет не одна история. Это будет сборник, состоящий и нескольких сказок, однако, в них всех главным героем будет летучая мышка Бэлла.

Рэп-исполнитель отметил, что в сказках будет идти речь о простых истинах, которые так нужно узнать детям: о добре и зле, о любви и дружбе. Информацию об этом Василий Вакуленко сообщил в своем профиле в социальной сети Instsgram. Подписчики пришли в восторг от нового амплуа любимого исполнителя, поддержав интересную идею. Фанаты Басты заявили, что уже готовы занимать очередь в книжных магазинах.

Поклонники пожелали певцу удачи в новой для него деятельности. Примечательно, что в день выхода сборника сказок пройдет автограф-сессия, на которую приглашены все желающие. Мероприятие будет проходить в Доме книги в Санкт-Петербурге.