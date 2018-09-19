Ксения Собчак получила роскошный букет от таинственного поклонника

Телезвезда похвасталась подарком, показав снимок с букетом у себя в Instagram. Кто именно передал цветы, Ксения Собчак уточнять не стала.

Ксения Собчак дала новый повод для слухов о ссоре со своим мужем Максимом Виторганом. Звезда получила роскошный букет от таинственного поклонника. В своем Instagram Собчак уже опубликовала фото, сопроводив его весьма странным описанием.

Под снимком Собчак написала о том, что любящий человек всегда найдет способ показать свою любовь. А когда человек не любит, пишет звезда, то он всегда найдет повод для обид и придирок. Кому именно Собчак адресовала свой упрек и кто подарил ей букет – не известно.

В Stories Ксения Собчак уже показала видео с роскошным букетом. Звезда получила настолько большую охапку цветов, что даже не смогла ее поднять. В комментариях пользователи отметили, что Ксения Собчак «расцвела» от букета. На снимке звезда показывает удивление, однако в глазах ее читается счастье, считают комментаторы.