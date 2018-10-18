Леди Гага рассказала со сцены о кризисе психического здоровья

Во время церемонии вручения одной из наград, Леди Гага поделилась с присутствующими своим опытом жизни с психическим расстройством. Певица и актриса призналась, что прошла через тяжелый кризис, связанный с диссоциацией и посттравматическим стрессовым расстройством.

Высказывание звезды, пережившей сексуальное насилие, прозвучало во время принятия ею награды в Беверли-Хиллз в четверг. В 25-минутной речи она высказалась о своих недугах, причиной которым стал стресс от скопившихся карьерных обязательств. «Я стала замечать, что как будто перемещаюсь куда-то в космос и теряю связь с реальным миром на несколько секунд или минут», - рассказала певица.

Голливудская звезда добавила, что на тот момент ей никто не могу помочь справиться с проблемой. Она активно призывает к созданию специальных фондов и организаций для помощи психически нездоровым людям, работающим в шоу-бизнесе. Она отметила, что готова оказать финансовую поддержку подобной инициативы. Выступление певица закончила фразой «Давай изменим этот мир».