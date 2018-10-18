Леди Гага рассказала со сцены о кризисе психического здоровья

Сегодня, 18:50 \\ Шоу-бизнес

Во время церемонии вручения одной из наград, Леди Гага поделилась с присутствующими своим опытом жизни с психическим расстройством. Певица и актриса призналась, что прошла через тяжелый кризис, связанный с диссоциацией и посттравматическим стрессовым расстройством.

Высказывание звезды, пережившей сексуальное насилие, прозвучало во время принятия ею награды в Беверли-Хиллз в четверг. В 25-минутной речи она высказалась о своих недугах, причиной которым стал стресс от скопившихся карьерных обязательств. «Я стала замечать, что как будто перемещаюсь куда-то в космос и теряю связь с реальным миром на несколько секунд или минут», - рассказала певица.

Голливудская звезда добавила, что на тот момент ей никто не могу помочь справиться с проблемой. Она активно призывает к созданию специальных фондов и организаций для помощи психически нездоровым людям, работающим в шоу-бизнесе. Она отметила, что готова оказать финансовую поддержку подобной инициативы. Выступление певица закончила фразой «Давай изменим этот мир».

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На сегодняшний день они воспитывают двух дочерей, одну из которых, Патрисию, девушка родила в первом браке.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Младший сын Олега Газманова сфотографировался для модного журнала

 20-летний Филипп продолжает развиваться в качестве модели. На этот раз его снимки...

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

«Между нами молния»: Рудковская намекнула на роман Билана и Клюкиной

Яна Рудковская решила порадовать своих читателей мини-сенсацией.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ