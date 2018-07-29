Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

Сегодня, 18:20 \\ Шоу-бизнес

Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким достижением представительница МИД похвасталась на странице в Facebook.

 Как оказалось, Мария Захарова продолжает активно сотрудничать с российскими музыкантами. Недавно она познакомилась с певицей Зарой на одном из официальных приемов. Ещё при первой встрече товарищи предложили дипломату сверкнуть поэтическим талантом и написать песню. Однако Мария Захарова отказалась сочинять для малознакомого человека.

Ситуацию перевернули новые встречи. Чиновница пишет, что разглядела в Заре чувственную, эмоциональную и любопытную личность. Мария Захарова прониклась к певице уважением и написала произведение под названием "За тебя, любимый!". В роли композитора выступил продюсер Максим Фадеев. Стоит напомнить, что раньше дипломат придумала текст для Наргиз Закировой.

В субботу песня в исполнении Зары прозвучит в Кремлевском дворце. В 20:00 по московскому времени концерт будет транслировать канал "Россия-1".

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Автор - Александр Лубяной
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