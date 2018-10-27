После отъезда дочери Любовь Успенская пристрастилась к спиртному

Известная певица стала гостьей шоу «Мягкая сила», которое ведет Милана Тюльпанова. В ходе беседы Любовь Успенская рассказала об отношениях со своей дочерью, которая не так давно получила серьезные травмы и заражение крови.

Любовь Успенская пообщалась с Миланой Тюльпановой и рассказала о многих моментах своей жизни. Певица призналась, что очень сильно любит свою дочь и старается максимально дать ей свою любовь. Мать Любови Успенской умерла после родов, поэтому певица сильно страдала от нехватки материнского тепла. Теперь же она делает все, чтобы ее дочь не ощутила тех же чувств.

Дочь Успенской решила жить и учиться за границей. Певица приняла такое решение, но ей было очень тяжело. После отъезда дочери Успенская пристрастилась к спиртному. Певица призналась, что она пила алкоголь, чтобы «стало легче». По словам Успенской, она пила по 50 граммов коньяка.

Сейчас в жизни Успенской снова наступил сложный период. Дочь певицы получила травмы в результате падения с велосипеда. После этого у нее началось заражение крови. По словам Успенской, ее дочь позвонила ей в 4 часа утра. К счастью, в тот момент телефон певицы был включен. Успенская рассказала, что чаще всего она отключает свой мобильный на гастролях, но в тот день у нее было предчувствие. Любовь Успенская мечтает забыть обо всем ужасе, который случился в ее жизни. Певица хочет, чтобы ее дочь выздоровела, а сама она снова начала гастролировать.