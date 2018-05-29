Семью из четырех человек нашли мертвыми внутри квартиры в Подмосковье

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Следствие рассматривает несколько версий - от криминала до пищевого отравления. Об этом рассказала представитель Главного Следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Врадий.

 Пострадавшие являются жителями подмосковного города Электросталь. Их нашли мертвыми в собственной квартире дома №5 на улице Победы без явных признаков, указывающих на причину. Установлено, что все погибшие принадлежат к одной семье - это супружеская пара и двое их детей.

Следователи изучают место происшествия, пытаясь понять обстоятельства гибели жителей Подмосковья. Предполагается, что родственники могли отравиться бытовым газом. Кроме того, среди вещей правоохранители обнаружили просроченные продукты питания. Вероятно, семья испытывала материальные трудности и собирала выброшенные товары, которые привели к трагическим последствиям. Сотрудники СК не исключают, что внутри квартиры действовали преступники.

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Автор - Александр Лубяной
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