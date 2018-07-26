Звезда Comedy Woman рассказала, как похудела на 30 кг

Сегодня, 17:46 \\ Шоу-бизнес

Надежда Ангарская - одна из ведущих участниц комедийного телешоу на ТНТ Comedy Woman. За небольшой период времени ей удалось избавиться от 30 кг лишнего веса.

Надежда призналась, что главной мотивацией в похудении для нее стала ошеломляющая трехзначная цифра на весах сразу после рождения сына. Это подтолкнуло ее бросить все силы на восстановление формы. Женщина отказалась от приемов пищи после шести часов вечера. Из рациона исчезла тяжелая жирная пища, алкоголь и газированные напитки.

Юмористка призналась, что очень любит мясо, так что не придерживается вегетарианских взглядов. Однако количество овощей и зелени в рационе значительно возросло.

Конечно, Надежда не забыла и про физическую нагрузку. Сейчас она регулярно занимается спортом под наблюдением личного тренера. В достижении успеха Надежде помогает любящий супруг и сын.

Помимо артистичности и чувства юмора, Надежда обладает прекрасным голосом. Она окончила музыкальную школу, а стартом ее карьеры стал КВН и команда «Дежа Вю». Участницей Comedy Woman она стала в 2010 году. Там она не только играет роли в номерах, но и исполняет песню в начале каждого выпуска шоу.

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Автор - София Волкова
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