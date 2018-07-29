Юлии Ковальчук предлагают доказательства постоянных измен Алексея Чумакова

Семейная пара столкнулась с некими шантажистами. Об этом певец рассказал во время интервью Леониду Закошанскому.

Алексей Чумаков рассказал, что с его супругой неоднократно связывались неизвестные люди. Они звонили по телефону и сообщали об изменах главы семьи. В доказательство предлагали некие видеозаписи и скриншоты. Однако Юлия Ковальчук переносит такие разговоры стойко и не ведется на уговоры вымогателей.

Сомнения появились лишь в недавнем случае. Собеседники сообщили Юлии Ковальчук о сексе Алексея Чумакова с другой женщиной в Сочи. Случилось так, что накануне певец действительно ездил в этот город. Юлия Ковальчук не стала маяться домыслами и прямо спросила у мужа о возможной измене. Но Алексей Чумаков не растерялся и сам позвонил шантажистам.

Это повергло в шок обладателя мужского голоса. Он оборвал связь с обещанием перезвонить. Вскоре раздался новый звонок. Человек заявил, что у него есть на руках неопровержимые материалы. Однако шантажист сослался на спокойный тон и доверительные отношения в семье. Якобы, именно по этой причине он не стал придавать факты огласке. По мнению Алексея Чумакова, имел место заказной пранк.