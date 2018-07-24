«Я хочу от тебя аборт»: после свадьбы с Абрамовой Шнуров написал 3 стиха об отношениях с женщиной

Музыкант заинтриговал поклонников, за день он опубликовал сразу 3 стихотворения. Особое внимание получил стих, в котором Шнуров пишет, что не хочет детей.

Сначала Сергей Шнуров написал стихотворение о том, что за каждым мужчиной стоит «телка со скалкой». По словам музыканта, «баба» со скалкой в руках преследует всех мужчин, независимо от их уровня успешности и работы. К стиху Шнуров прикрепил свой снимок, на котором сзади него стоит, по всей видимости, его новая жена Ольга Абрамова.

После этого Шнуров написал стихотворение, в котором поставил под вопрос необходимость отношений. По словам артиста, мужчине стоит задаться вопросом, нужна ли ему женщина, если у него есть стиральная машина, посудомойка, домработница и даже кофеварка. Шнуров пишет, что жить с «бабой» куда дороже, чем пользоваться всеми этими благами человечества.

Третий стих Сергея Шнурова и вовсе поразил поклонников. Музыкант написал стихотворение о незащищенном половом акте. «Я хочу от тебя аборт», - указал Шнуров, шокировав пользователей Сети. Многие не понимают, связаны ли все эти три стихотворения с его женой Ольгой Абрамовой.

По мнению комментаторов, после свадьбы с Абрамовой у Шнурова появилось вдохновение. Это подтверждает и то, что музыкант за день написал целых 3 стиха об отношениях с женщиной. Ранее своими работами он так часто поклонников «не баловал». Стихотворение об аборте весьма заинтересовало многих комментаторов, так как совсем недавно появились слухи о том, что жена Шнурова беременна. Эту новость сообщил экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий.