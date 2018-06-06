СМИ: новая жена Шнурова ждет ребенка

Сегодня, 15:58 \\ Шоу-бизнес

Не так давно Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой, молодой дочери уральского бизнесмена. Теперь же стало известно, какой подарок супруга готовит своему знаменитому возлюбленному.

 СМИ пишут, что Шнуров снова может стать отцом. Стас Барецкий, который часто является автором «инсайдов» из мира шоу-бизнеса, прокомментировал новые отношения лидера группировки «Ленинград». Якобы, новая жена Шнурова ждет ребенка.

По словам Стаса Барецкого, он не уполномочен говорить о таких вещах, однако намекнуть все же решился. Шоумен и экс-участник «Ленинграда» говорит, что в семье самое главное ребенок, а Шнуров уже готов снова стать отцом. Помимо этого, утверждает Барецкий, у новой жены музыканта как раз «подходящий возраст» для беременности.

Сам Сергей Шнуров и его новая жена слухи о скором пополнении в семействе пока что не комментировали. Действительно ли супруга музыканта ждет ребенка – пока что не известно. Пользователи Сети предполагают, что Стас Барецкий мог высказать свое мнение, не имеющее отношения к действительности.

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Автор - Анна Пушкина
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