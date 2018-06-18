Пустой дом: Галкин проговорился о планах на случай смерти Пугачёвой

На фоне болезни жены заявление Галкина прозвучало зловеще.

В эфире шоу «Слава Богу, ты пришёл» ведущий Сергей Светлаков предложил расположить в замке звёздной пары инновационную компанию, вроде «Сколково». Галкин поддержал эту идею, заявив, что дом его семьи «практически пустой». Поклонникам Пугачёвой не понравилось это высказывание, и они посчитали, что шоумен проговорился о своих планах. Ни для кого не секрет, что состояние здоровья 69-летней Аллы Борисовны оставляет желать лучшего. В связи с этим, Максиму следует позаботиться о своём будущем на случай смерти жены.

Особое его беспокойство вызывают завещание Пугачёвой, где он не упомянут, а также замок в деревне Грязь. Для пародиста сейчас важно обезопасить совместно нажитое с женой имущество от посягательств многочисленной родни Примадонны. Загородный дворец – предмет особой гордости Галкина и он не допускает мысли, что он может отойти кому-то другому. К тому же, в своих мечтах он видит себя полновластным хозяином замка – как при жизни Пугачёвой, так и после её смерти. Поэтому, он невольно в эфире передачи выдал горячо желаемое за пока действительное.