Эмили Ратаковски сделала прическу под Майкла Джексона

Сегодня, 15:12 \\ Шоу-бизнес

В таком образе она предстала на очередной фотосессии. Несколько снимков модель опубликовала на странице в Instagram.

 На этот раз Эмили Ратаковски позировала для американского журнала Office. Ради съемок актриса обрезала волосы и сделала мужскую прическу. Внешний вид дополнили брючные костюмы в стиле итальянских мафиози. Стоит отметить, что один из мужских пиджаков знаменитость надела на голое тело, соблазнительно обнажив часть груди.

Поклонникам образ пришелся по вкусу. Многие нашли сходство с ныне покойным поп-королем Майклом Джексоном. Особенно на фотографиях со шляпой. Как отмечают комментаторы, строгие наряды лишь подчеркнули женственность и сексуальность Эмили Ратаковски. Единственное, что вызвало некоторое сожаление - утрата длинных волос.


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Bossy. @renellaice

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Автор - Александр Лубяной
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