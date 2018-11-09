Эмили Ратаковски сделала прическу под Майкла Джексона

В таком образе она предстала на очередной фотосессии. Несколько снимков модель опубликовала на странице в Instagram.

На этот раз Эмили Ратаковски позировала для американского журнала Office. Ради съемок актриса обрезала волосы и сделала мужскую прическу. Внешний вид дополнили брючные костюмы в стиле итальянских мафиози. Стоит отметить, что один из мужских пиджаков знаменитость надела на голое тело, соблазнительно обнажив часть груди.

Поклонникам образ пришелся по вкусу. Многие нашли сходство с ныне покойным поп-королем Майклом Джексоном. Особенно на фотографиях со шляпой. Как отмечают комментаторы, строгие наряды лишь подчеркнули женственность и сексуальность Эмили Ратаковски. Единственное, что вызвало некоторое сожаление - утрата длинных волос.



