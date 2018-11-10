Будущее России: Яна Рудковская восхитила фанатов талантом Плющенко-младшего

Совсем юный фигурист показывает необыкновенное мастерство на льду.

Яна Рудковская «похвасталась» талантом своего маленького сына. На своей странице в соцсети Instagram женщина выставила видео, в котором Плющенко-младший накатывал медленную часть своей соревновательной программы. По движениям и эмоциям «Гном гномыча» было понятно, насколько он старается довести всё до идеала. Фанаты были восхищены упорством мальчика, а некоторые предположили, что именно за такими целеустремлёнными ребятами стоит будущее России.

Рудковская рассказала, что её 5-летний сил вкладывает кучу сил и эмоций в свою соревновательную программу. «Сейчас отрабатывается каждый поворот головы, каждый жест, хочет сделать максимум!» - пишет мама маленького Саши Плющенко. Женщина удивляется, откуда в её ребёнке такой перфекционизм в столь раннем возрасте, однако поклонники быстро нашли ответ. Учитывая, какие перфекционисты Евгений Плющенко и Яна Рудковская, можно сказать, что эта черта передалась мальчику «с молоком матери».