Будущее России: Яна Рудковская восхитила фанатов талантом Плющенко-младшего
Совсем юный фигурист показывает необыкновенное мастерство на льду.
Яна Рудковская «похвасталась» талантом своего маленького сына. На своей странице в соцсети Instagram женщина выставила видео, в котором Плющенко-младший накатывал медленную часть своей соревновательной программы. По движениям и эмоциям «Гном гномыча» было понятно, насколько он старается довести всё до идеала. Фанаты были восхищены упорством мальчика, а некоторые предположили, что именно за такими целеустремлёнными ребятами стоит будущее России.
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Санечка @gnomgnomych накатывает медленную часть своей соревновательной программы. Уже столько сил и эмоций вложено в неё ... Сейчас отрабатывается каждый поворот головы , каждый жест , хочет сделать максимум ! Удивительно,что у ребёнка в 5 лет такой перфекционизм 🙈💪🏻 @amir_habi @angelsofplushenko 🙏🏻
Рудковская рассказала, что её 5-летний сил вкладывает кучу сил и эмоций в свою соревновательную программу. «Сейчас отрабатывается каждый поворот головы, каждый жест, хочет сделать максимум!» - пишет мама маленького Саши Плющенко. Женщина удивляется, откуда в её ребёнке такой перфекционизм в столь раннем возрасте, однако поклонники быстро нашли ответ. Учитывая, какие перфекционисты Евгений Плющенко и Яна Рудковская, можно сказать, что эта черта передалась мальчику «с молоком матери».