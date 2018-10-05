Жертва пластики Саша Project может остаться без зубов и носа

32-летней певице пришлось испытать на себе множество негативных последствий неудачных пластических операций. Теперь же Саше Project нужно снова лечь под нож хирурга, в этот раз уже не ради красоты, а ради спасения лица.

Певица Саша Project стала популярна в 2000-х годах. Многие помнят ее как исполнительницу песен «Очень нужен ты» и «Бело платье на счастье надела». В 2009 году артистка решилась на пластическую операцию. Тогда Саше Project было 23 года и она была недовольна своей внешностью. После этого певица перенесла 11 операций и получила негласный титул «жертва пластики».

Певица была крайне довольна результатом и даже судилась со своим пластическим хирургом. Саша Project получила серьезные проблемы со здоровьем, ей пришлось обращаться за помощью к психотерапевтам. Сейчас певица активно заявляет, что против пластических операций. Однако, Саше Project придется еще раз обратиться за помощью хирургов. Из-за последствий прошлых операций певица может остаться без зубов и носа.

В носу у артистки не хватает хрящей. Из-за этого нос Саши Project может внезапно «провалиться». Хрящи для операции нужно выращивать искусственным путем или же брать из ребер и ушей. Также певица рискует остаться без зубов. Ей срочно нужно делать операцию и ставить на подбородок специальную сетку. Певица оттягивает момент операций, так как боится наркоза. Жертва пластики Саша Project жалеет об ошибках, которые она допустила в прошлом. Сейчас она советует всем отказываться от пластических операций и заниматься саморазвитием.