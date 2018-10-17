«Платье подвело»: Татьяна Навка случайно оголила грудь на светской церемонии

Сегодня, 12:37 \\ Шоу-бизнес

Фигуристка и жена пресс-секретаря президента России посетила церемонию награждения премии ОК. Для мероприятия Татьяна Навка выбрала платье «с сюрпризом».

 Татьяна Навка появилась на светской церемонии в черном платье необычного покроя. Вырез в области декольте открывал вид на бюст фигуристки. Многие сразу же заметили, что Навка не надела бюстгальтер и в некоторые моменты ее грудь практически оголялась.

В своем Instagram Татьяна Навка уже опубликовала снимки в необычном платье. На фотографиях виден разрез, однако фигуристка выбрала удачные позы, в которых зона декольте не была слишком оголена. Однако, в Сети уже появились другие снимки, на которых Татьяна Навка позировала не так удачно.

 На снимке видно, что фигуристка случайно оголила грудь, став к фотографу боком. Разрез платья открыл пикантную зону Навки. «Платье подвело», - шутят поклонники о конфузе фигуристки. Многие пользователи отметили, что наряд Татьяны Навки был красивым, однако с таким декольте важно правильно позировать для фото.

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Автор - Анна Пушкина
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