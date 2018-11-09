«Клеопатра»: Ани Лорак сразила Сеть новым образом

Певица показала своим поклонникам новый снимок. На нем Ани Лорак позирует в необычном платье с откровенным декольте.

Ани Лорак продолжает работу и выступления, несмотря на все сложности в личной жизни. Не так давно она оказалась в эпицентре скандала. Ее мужа застали с другой девушкой, а после этого в Сети появились слухи о том, что Ани Лорак бросила своего супруга, не стерпев измены.

В своем Instagram Ани Лорак (настоящее имя певицы – Каролина Куек) опубликовала снимок, на котором она позирует в концертном наряде. Артистка сразила Сеть своим новым образом. Пользователи сравнили Ани Лорак с Клеопатрой и отметил, что певица выглядит очень эффектно.

«Клеопатра и просто богиня», - написали восторженные комментаторы под новым снимком Ани Лорак. Некоторые отметили, что платье слишком откровенное, однако оно не портит образа певицы. В комментариях постоянно появляются новые комплименты. За 15 часов снимок собрал более 60 000 лайков.