В Берлине сотрудники метро сняли сюрреалистичный клип на песню My Way

Сегодня, 11:09 \\ Шоу-бизнес

Работа стала ярким кавером на англоязычную версию в исполнении Фрэнка Синатры. Ролик уже посмотрели миллионы пользователей YouTube и Facebook.

 Клип на песню My Way сняли усилиями компаний Jung von Matt и SAGA, регулярно сотрудничающей с транспортной организацией Берлина - BVG. Сам текст в рэп-манере зачитал исполнитель и продюсер Карло Вайбель, известный в Германии под псевдонимом Cro.

Но главными действующими лицами сюрреалистичных сцен стали работники берлинского метро. Пресс-служба BVG утверждает, что все роли исполнили реальные сотрудники подземки, а не нанятые актеры. Примечательно, что в клипе присутствует даже эротический момент.

Зрители остались довольны музыкальным видео и по достоинству оценили труды создателей. Они отмечают, что рекламный ролик достоин называться произведением искусства. Вероятно, представители берлинского метро пытаются соответствовать своему слогану: "Потому что мы тебя любим".

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Автор - Александр Лубяной
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