Анастасия Волочкова рухнула на сцену - виноваты цветы и микрофон

Во время выступления в Красногорске с ней случился очень неприятный и болезненный конфуз. Подробности балерина рассказала на своей странице в Instagram.

Анастасия Волочкова пишет, что в перерыве между номерами поддалась желанию получить цветы от зрителей. Её удостоила вниманием сотрудница детской клиники имени Башляева. По словам артистки, на краю сцены был "скользкий наклон". Из-за этого она рухнула на колено в попытке обнять и поцеловать поклонницу. Но этим дело не ограничилось - на обратном пути Анастасия Волочкова наступила на подол собственного платья - и растянулась на сцене во весь рост.

Балерина отмечает, что в потере концентрации виноваты микрофон и букет белых роз. Она сильно испугалась и больно ушиблась. Но зрители активно поддержали Анастасию Волочкову и помогли преодолеть внезапный инцидент. Знаменитость призвала всю свою силу воли и довела концертную программу до конца. "Сцена меня лечит", - пишет она в микроблоге. Однако полученная травма помешала ей самостоятельно выйти из здания после выступления.



