Анастасия Волочкова рухнула на сцену - виноваты цветы и микрофон

Сегодня, 10:45 \\ Шоу-бизнес

Во время выступления в Красногорске с ней случился очень неприятный и болезненный конфуз. Подробности балерина рассказала на своей странице в Instagram.

 Анастасия Волочкова пишет, что в перерыве между номерами поддалась желанию получить цветы от зрителей. Её удостоила вниманием сотрудница детской клиники имени Башляева. По словам артистки, на краю сцены был "скользкий наклон". Из-за этого она рухнула на колено в попытке обнять и поцеловать поклонницу. Но этим дело не ограничилось - на обратном пути Анастасия Волочкова наступила на подол собственного платья - и растянулась на сцене во весь рост.

Балерина отмечает, что в потере концентрации виноваты микрофон и букет белых роз. Она сильно испугалась и больно ушиблась. Но зрители активно поддержали Анастасию Волочкову и помогли преодолеть внезапный инцидент. Знаменитость призвала всю свою силу воли и довела концертную программу до конца. "Сцена меня лечит", - пишет она в микроблоге. Однако полученная травма помешала ей самостоятельно выйти из здания после выступления.


View this post on Instagram

Без приключений, видимо, у меня не бывает...🙈 Вот и вчера на концерте произошло непредвиденное. Моя любовь к цветам и внимание к людям сыграли свое...🙈 Одна добрая женщина, представитель детской клиники им. Башляевой от всего коллектива и главного врача Исмаила Османова преподнесла мне букет любимых белых роз. Это было в середине концерта после моей песни. На мне было длинное платье со шлейфом. Мне захотелось обнять эту женщину и я решила подойти к краю сцены.. а там был скользкий наклон..🙈 Я приняла букет и обняла ее. А поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала..🙈 Боль была дикая и я очень испугалась😔 Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем.. Я была тронута поддержкой всего зала 🙏🏻 Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли. Я сказала моим зрителям, что это счастье-падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами 🌺😂 И от любви ❤ Я исполнила оставшиеся хореографические и вокальные композиции! Сцена меня лечит!🙏🏻 И стойкость. Но выходя из ДК я испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице...😔 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #концерт #дети

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

 Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На сегодняшний день они воспитывают двух дочерей, одну из которых, Патрисию, девушка родила в первом браке.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Младший сын Олега Газманова сфотографировался для модного журнала

 20-летний Филипп продолжает развиваться в качестве модели. На этот раз его снимки...

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

«Между нами молния»: Рудковская намекнула на роман Билана и Клюкиной

Яна Рудковская решила порадовать своих читателей мини-сенсацией.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ