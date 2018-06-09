Ксения Собчак заявила, что не любит большую грудь и отказалась от пластики

Телезвезда посетила шоу рэпера Басты и рассказала о том, как она оценивает свою внешность. Собчак высказалась на счет Ольги Бузовой, Насти Ивлеевой и даже прокомментировала хайп вокруг шуток о «15 сантиметрах».

Ксения Собчак пообщалась с Бастой. Видео с ее интервью было опубликовано на YouTube-канале GAZLIVE. В ходе беседы рэпер зачитывал вопросы, которые для Ксении Собчак присылали пользователи Сети. Один из таких вопросов коснулся темы пластических операций.

Собчак заявила, что не считает свою внешность идеальной. Однако, от пластики она отказалась, хотя пластические хирурги с легкостью могли бы помочь ей избавиться от недостатков. По словам Ксении Собчак, она не любит большую грудь и ей внушительный бюст у женщин кажется некрасивым. Звезда отметила, что она могла бы многое в себе изменить, однако свою грудь она бы трогать не стала. По словам Собчак, ей очень нравится ее грудь и она ей полностью довольна.

Не обошлось и без «хайповых» тем. Баста задал Собчак вопрос о размере мужского достоинства. Не так давно Настя Ивлеева стала одним из главных персонажей мемов после своих высказываниях о «15 сантиметрах». По словам Собчак, на такие темы она уже не может говорить, так как она взрослая и замуженяя. Однако звезда отметила, что в современном мире мужчина может компенсировать свои физические недостатки деньгами и богатством. Ксения Собчак также заявила, что Ольга Бузова является яркой личностью и причина ненависти к ней ей не понятно. По словам звезды, многие критикуют ведущую «Дом-2» лишь потому, что она им кажется глупее, чем есть на самом деле.