«Я узнал ее с другой стороны»: танцор Папунаишвили признался в романе с Собчак

Евгений Папунаишвили называет Ксению Собчак невероятным, догрым, позитивным и умным человеком. Даже после романа танцор хорошо относится к телезвезде и хранит о том времени приятные воспоминания.

Танцор Евгений Папунаишвили пришел в студию шоу «Судьба человека», где пообщался с ведущим проекта Борисом Корчевниковым. Известный участник шоу «Танцы со звездами» рассказал, что танцами он начал заниматься еще в детстве. Мать всегда поддерживала Папунаишвили, ведь именно она хотела, чтобы тот стал танцором. Отец артиста также оказывал ему поддержку, но на конкурсы и танцевальные состязания не ходил из-за недовольства судейством.

Многие поклонники танцора утверждают, что Евгений Папунаишвили очень любвеобильный. После шоу «Танцы со звездами» эти слухи лишь усилились. Танцор признался, что на проекте у него был роман, но лишь один раз. Папунаишвили рассказал о романе с Ксений Собчак и заявил, что тогда он был в нее влюблен. Сама Собчак, утверждает танцор, отвечала ему взаимными чувствами.

«Я узнал ее с другой стороны», - рассказывает танцор об отношениях с Собчак в романе. По словам Папунаишвили, их отношения продлились недолго, но это никак не связано с проектом «Танцы со звездами». После окончания сезона они расстались, у каждого начались свои личные дела. Сейчас Папунаишвили и Собчак иногда видятся на светских мероприятиях. Они здороваются и хорошо друг-к-другу относятся. Сейчас Евгений Папунаишвили женат на итальянке Салиме Бижабер, в 2017 году женщина родила танцору дочь Софию. По словам артиста, с женитьбой и появлением ребенка его жизнь разделилась на «до и после».