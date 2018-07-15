Принц Уильям пропустит юбилей отца ради помощи бездомным

Сегодня, 10:42 \\ Шоу-бизнес

Сын принцессы Дианы считает своим долгом продолжить дело матери.

На будущей неделе принцу Чарльзу исполнится 70 лет. Как стало известно на его юбилее будут отсутствовать его старший сын – принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Герцог Кембриджский пропустит празднование юбилея отца ради благотворительной помощи. В этот день он с женой будет находиться в Йоркшире, где расположен приют для бездомных, который некогда курировала принцесса Диана. В своё время она много рассказывала сыновьям о благотворительности и необходимости помогать обездоленным.

Теперь принц Уильям со своим братом принцем Гарри стараются уделять этому некоторую часть своего времени. Зато принцу Чарлзу выпадет редкая возможность пообщаться со своими внуками, которых он видит не так часто. Многие близкие убеждали 69-летнего принца побольше отдыхать и не загружать себя делами. В прошлом году, в юбилей гибели принцессы Дианы, герцог Уэльский пережил немало тяжёлых минут, когда прессой и общественностью разбирались детали его личной жизни.

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Автор - Мария Ремарк
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