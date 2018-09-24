Из-за обвинений в плагиате Александра Ревву заставят пройти проверку на детекторе лжи

Сегодня, 08:58 \\ Шоу-бизнес

Скандал разгорелся еще несколько месяцев назад, когда сочинец Руслан Кагарманов подал в суд на Александра Ревву. Якобы, резидент Comedy Club «украл» у исполнителя из Сочи песню «Чика».

 Дело в том, что у Реввы и Кагарманова есть песни с одинаковым названием. В мае, когда шоумен представил свою композицию «Чика», она полюбилась многим слушателям. А вот сочинцу Кагарманову песня не понравилась. Он заявил, что он является автором хита, а Ревву он обвинил в плагиате. Сам шоумен не стал даже являться в суд, который был летом. После этого Ревва дал интервью и посоветовал Кагарманову «стать в очередь» желающих «пропиариться» за его счет.

Теперь же Руслан Кагарманов настроен еще решительнее. Он заявил, что Александр Ревва повел себя «нагло». Сочинский певец не намерен отступать и хочет отсудить у шоумена 4 миллиона рублей. Из-за обвинений в плагиате Александра Ревву теперь заставят пройти проверку на детекторе лжи. По крайней мере, так хочет и считает Руслан Кагарманов. Он заявил, что в его песне и в песне Реввы совпадают 5 нот из 7. Кагарманов хочет заставить Ревву пройти проверку на полиграфе, однако согласится ли шоумен доказывать свою правоту путем такой экспертизы – пока что не известно.

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Автор - Анна Пушкина
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