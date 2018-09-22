Украинский певец Monatik нашел хитрый способ выступить для россиян

Сегодня, 19:29 \\ Шоу-бизнес

Некоторое время назад в СМИ появлялась информация о том, что певцу запретили выступать в России и даже не выпускают его с концертами из Украины. Теперь же Monatik выступит перед своими поклонниками из Москвы, не нарушая негласных правил для украинских певцов.

Украинский певец Monatik известен и популярен за пределами Украины. В России у артиста есть масса поклонников, однако они так и не смогли посетить его концерты. В Москву и другие российские города Monatik не ездит. Теперь же певец нашел хитрый способ, который позволит ему выступить для россиян.

На сайте «Яндекс. Афиша» в разделе концерты в Москве появился концерт певца. Однако, при открытии ссылки становится ясно, что Monatik будет выступать в Белоруссии, но поклонники из Москвы смогут попасть в Витебскую область на предусмотренном заранее транспорте. В стоимость билета уже заложена оплата за трансфер.

 Так, фанаты из Москвы смогут поехать в пригород Витебской области. Там для них выступит Monatik, а потом их отвезут обратно в Москву. Хитрый способ поможет певцу встретится с фанатами из России и не стать «предателем» в Украине.

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Автор - Анна Пушкина
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