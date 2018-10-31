Михалкова пользовалась "мужем на час" в браке с Гигинеишвили

Сегодня, 19:28 \\ Шоу-бизнес

Благоверный был слишком занят в командировках, чтобы позаботиться о бытовых делах. Такой историей режиссер поделилась с Региной Тодоренко.

 Надежда Михалкова стала новой гостьей шоу "Пятница с Региной". Она призналась, что однажды во время брака с Резо Гигинеишвили нуждалась в интернете. А настроить связь было некому. Тогда знаменитость воспользовалась услугами "мужа на час". Надежда Михалкова при первой же возможности рассказала о происшествии настоящему супругу и посмеялась вместе с ним, попросив прощения.

Кроме того, младшая дочь сообщила о непростом характере знаменитого Никиты Михалкова. Гостья удивилась, как у её матери получается годами терпеть выходки мужа. Анна неоднократно общалась с отном на эту тему и заявляла, что сама долго терпеть такого партнера не смогла бы. По мнению режиссера, родители просто очень любят друг друга. Эта связь и помогает им преодолевать житейские трудности, связанные с напряженной работой.

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили сыграли свадьбу в 2010 году, а в 2011 - обвенчались. Спустя семь лет их брак развалился. Теперь кинодел воспитывает двух детей: старшую дочь Нину и сына Ивана.

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Автор - Александр Лубяной
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