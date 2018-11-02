Анастасия Волочкова выгнала из квартиры гражданскую жену своего прикованного к инвалидной коляске отца

Балерина делает в квартире своего папы ремонт, на время работ отец Волочковой будет жить в пансионате. Звезда недовольна тем, как сожительница ее папы за ним следила и крайне возмущена состоянием квартиры.

Волочкова стала гораздо чаще посещать Петербург. Она занялась ремонтом в квартире своего отца, которого 10 лет назад разбил инсульт. В квартире с папой Волочковой жила его гражданская жена. Женщина нравилась балерине. Звезда даже высылала ей деньги, чтобы та тратила их на уход за ее отцом. Однако, потом гражданская жена прикованного к инвалидной коляске отца стала воспринимать жизнь с папой балерины как работу.

Анастасия Волочкова ужаснулась, когда увидела, в каком состоянии сейчас находится квартира ее отца. В каждой комнате есть поломки, трубы текут, а стены потрескались. Балерина выгнала из квартиры гражданскую жену и падчерицу своего отца. Теперь за папой балерины следит специально-нанятая сиделка.