Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отпраздновали свой развод поеданием мороженого

Актер и актриса разводились несколько лет, за это время Аффлек успел пройти реабилитацию от алкоголизма, а Гарнер получила звезду на Аллее славы. Теперь же их брак официально разорван.

По данным издания TMZ, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер теперь официально являются экс-супругами. Свой развод они отпраздновали поеданием мороженого. Аффлек и Гарнер вместе со своим 6-летним сыном Сэмом отправились в кафе и съели по десерту.

Экс-супруги расстались мирно. Они договорились об опеке над детьми, пополам разделили свое имущество и даже взяли обязательства вместе ходить к семейному психотерапевту. Не удивительно, что Аффлек и Гарнер отпраздновали свой развод. Они сумели сохранить теплые отношения, поэтому отметили официальный разрыв поеданием мороженого.

В Сети уже появились снимки, на которых Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер направляются в кафе. Пользователи Сети отметили, что актер выглядит постаревшим и грустным. Некоторые предполагают, что развод все-таки сказался на Бене Аффлеке, из-за чего тот стал хуже выглядеть и чаще быть печальным.