Канье Уэста и 6ix9ine обстреляли в доме на съемках рэп-клипа

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Выстрелы раздались в Лос-Анджелесе в ночь на 9 ноября. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на очевидцев.

 Исполнитель Tekashi 6ix9ine арендовал особняк на Беверли-стрит за 80 миллионов долларов. Он планировал снять в нем несколько сцен клипа на одну из рэп-композиций своего нового альбома. 6ix9ine пригласил на съёмки коллег Канье Уэста и Никки Минаж.

По предварительной информации, во время работы дом обстреляли двое неизвестных. Свидетели насчитали 8 выстрелов. Однако лишь одна пуля угодила в здание, разбив окнов в спальне. Вероятнее всего, злоумышленники вели огонь из автомобиля на ходу. Американские журналисты отмечают, что у Tekashi 6ix9ine были конфликты с местными бандитами.

Ресурс Mtonews отмечает, что Канье Уэст невредимым покинул место происшествия. По некоторым данным, в сопровождении вооруженной охраны. Никки Минаж на съемках не оказалось. Услышав характерный шум, соседи вызвали полицию, пожарных и "скорую помощь". Однако лечение никому не понадобилось.

Стоит отметить, что Tekashi 6ix9ine не впервые привлекает к себе агрессивное внимание. Так в Москве на него напали прямо во время выступления на вечеринке Hype Nights.

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Автор - Александр Лубяной
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