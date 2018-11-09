«У меня все плохо»: Анастасия Костенко удовлетворила мечту всех своих хейтеров
В своем Instagram жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала откровенный пост. В нем Анастасия Костенко раскрыла свои мысли по поводу слухов, хейтеров и женского счастья.
Анастасия Костенко уже давно является объектом для критики хейтеров. Многие критикуют девушку из-за того, что та «увела» Тарасова у Ольги Бузовой. Модель стойко переносит весь негатив и старается не отвечать на комментарии своих ненавистников. Сейчас же Костенко удовлетворила мечту всех своих хейтеров и написала то, что многие так давно хотели увидеть.
«У меня все плохо», - пишет Анастасия Костенко. Модель также указывает, что у нее нет идей и вдохновения, а в семье сложилось непонимание. «Я потерялась», - написала Костенко, после чего сразу же дала пояснение своим словам.
Оказалось, что Костенко написала неправду. Модель решила заинтриговать поклонников и разозлить хейтеров, которые так давно ждали этого признания. По словам Анастасии Костенко, она живет замечательной жизнью и не понимает пользователей, которые постоянно кого-то критикуют и везде ищут подвох.
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«У МЕНЯ ВСЁ ПЛОХО, НЕТ ИДЕЙ И ВДОХНОВЕНИЯ, В СЕМЬЕ НЕПОНИМАНИЕ, Я ПОТЕРЯЛАСЬ» - наверное, у каждого есть такие люди, которые так и мечтают это услышать/прочесть, ну просто спят и видят ПРОЧЕСТЬ несчастье на вашем лице и ищут во всем подвох, но .... Увы, иногда мы не оправдываем чьих-то надежд, тем более отрицательных. Остаётся только одно - продолжать жить своей замечательной жизнью, несмотря на тот факт, что кто-то живет вашей жизнью вместе с вами( и речь, отнюдь, не о самых близких, способных искренне порадоваться)😅 Помните, ведь наши мудрые бабушки с ранних лет твердили, что червячки выбирают лучшие яблоки 🤷🏻♀️😍❤️ Как показала практика - чем больше вы живёте гармонично, интересно, комфортно и счастливо, тем больше вызываете «трясучку» у тех людей, которые по каким-то причинам не могут выстроить свою жизнь так, чтобы не было желания заниматься «темными делишками» по отношению к чужой. Так что, хочется пожелать действительно потерявшимся людям- обрести себя и реализовать так, как хотелось бы им. Предназначение женщины- быть любящей и любимой, счастливой, прекрасной и востребованной ( хобби/Семья/работа/подруги). Мужчины - любить, быть любимым ,оберегать и умножать своё счастье. Поддерживать стабильность семьи❤️❤️❤️ Всем любви, понимания и работы над собой( полезная вещь). P.S. А на счёт слухов - это не отдельная тема. Это часть жизни не заслуживающая внимание. Много раз слышала, как порядочного человека поливают грязью и обсуждают интересных личностей и выбрала для себя - судить исходя из личного общения. Не верила, не впитываю и стараюсь держаться подальше от людей, которые говорят: « А вот Петя сказал, что ты...»; «знаешь, что думает Маша?» и тд и тп. Отвечаю как в песне: «оставь это другим, мне неинтересно. Закончим разговор, мне неинтересно».Досвидулечки, сплетники. Вкратце, люблю людей обсуждающих идеи, а не людей. Возможно раньше я сама такой была, потом стала думать больше на эту тему, что это как-то неправильно, бесполезно и пора попрощаться с «гонцами - интриганами». ❤️ #ilovemylife
В своем посте модель отметила, что многие хейтеры до «трясучки» злятся от ее счастья. Костенко назвала главной целью для женщин быть любимыми и любить, а для мужчин – оберегать и умножать счастье. По мнению жены футболиста Тарасова, слухи и негативные комментарии не заслуживают внимания, так как не несут в себе никакой правды.