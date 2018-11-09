«У меня все плохо»: Анастасия Костенко удовлетворила мечту всех своих хейтеров

В своем Instagram жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала откровенный пост. В нем Анастасия Костенко раскрыла свои мысли по поводу слухов, хейтеров и женского счастья.

Анастасия Костенко уже давно является объектом для критики хейтеров. Многие критикуют девушку из-за того, что та «увела» Тарасова у Ольги Бузовой. Модель стойко переносит весь негатив и старается не отвечать на комментарии своих ненавистников. Сейчас же Костенко удовлетворила мечту всех своих хейтеров и написала то, что многие так давно хотели увидеть.

«У меня все плохо», - пишет Анастасия Костенко. Модель также указывает, что у нее нет идей и вдохновения, а в семье сложилось непонимание. «Я потерялась», - написала Костенко, после чего сразу же дала пояснение своим словам.

Оказалось, что Костенко написала неправду. Модель решила заинтриговать поклонников и разозлить хейтеров, которые так давно ждали этого признания. По словам Анастасии Костенко, она живет замечательной жизнью и не понимает пользователей, которые постоянно кого-то критикуют и везде ищут подвох.

В своем посте модель отметила, что многие хейтеры до «трясучки» злятся от ее счастья. Костенко назвала главной целью для женщин быть любимыми и любить, а для мужчин – оберегать и умножать счастье. По мнению жены футболиста Тарасова, слухи и негативные комментарии не заслуживают внимания, так как не несут в себе никакой правды.