Анна Хилькевич объяснила появление на публике с кастрюлей в руках

Сегодня, 16:43 \\ Шоу-бизнес

Посуда заменила актрисе клатч в новом образе для премии журнала "ОК!". О выборе аксессуара она рассказала на своей странице в Instagram.

 Анна Хилькевич пришла на мероприятие, держа в руках кастрюлю-ковш. Такой атрибут стал неожиданностью для многих гостей. Как объяснила знаменитость, она заранее узнала об участии в номинации "Мама года". После некоторых размышлений, звезда "Универа" решила появиться на публике с кухонной утварью. По её мнению, предмет символизирует материнство.

На своем микроблоге актриса пишет, что перед выходом на премию возилась на кухне с ужином для старшей дочери Арианы. В один момент Анна Хилькевич заметила в своей руке ковш, которым активно жестикулировала во время разговора. Ей пришла мысль, что кастрюля будет необычным дополнением одежды. Возможно, именно благодаря такому подходу к семье и работе Анна Хилькевич сумела заслужить звание "Мама года".

Впрочем, не все поклонники согласились со стильным решением и новым статусом автора. Некоторые комментаторы не считают знаменитость слишком уж хорошей мамой. Ведь недавняя роженица собирается вскоре вернуться на работу, оставив Ариану и двухмесячную Марию на поруки двух нянек.


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Мой клатч- обязательный атрибут матери)))) ну, какая хорошая мама без кухонного атрибута?) я ж номинант «Мама года» по версии журнала ОК! @okmagazine_ru 😝😂 Ну, а если честно, то я прямо перед выходом готовила дочке ужин, параллельно что-то рассказывала, размахивая кастрюлькой и вдруг поняла, что она просто прекрасно вписывается в мой сегодняшний образ))) Style @alinakovaleva Mua @katrindemina @polina_mechkovskaya

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Автор - Александр Лубяной
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