Анна Хилькевич объяснила появление на публике с кастрюлей в руках

Мой клатч- обязательный атрибут матери)))) ну, какая хорошая мама без кухонного атрибута?) я ж номинант «Мама года» по версии журнала ОК! @okmagazine_ru 😝😂 Ну, а если честно, то я прямо перед выходом готовила дочке ужин, параллельно что-то рассказывала, размахивая кастрюлькой и вдруг поняла, что она просто прекрасно вписывается в мой сегодняшний образ))) Style @alinakovaleva Mua @katrindemina @polina_mechkovskaya