Вера Брежнева примерила «золотой» образ и показала стройный живот

Сегодня, 16:27 \\ Шоу-бизнес

На снимке певица позирует в одежде из новой коллекции, которую в коллаборации создали бренды H&M и Moschino. Брежнева примерила золотые куртку и штаны, спортивный лиф и модные аксессуары.

 Вера Брежнева продолжает поражать поклонников красотой и стройностью. 36-летняя певица, которая в 2015 году тайно вышла замуж за Константина Меладзе, активно ведет свой профиль в Instagram и часто радует фанатов новыми снимками. В этот раз Вера Брежнева примерила «золотой» образ и показала стройный живот.

Певица опубликовала снимок, на котором она позирует в наряде, который не скрывает ее фигуры. В описании Брежнева указала, что фотография была сделана в Нью-Йорке. «Золотая Вера», - пошутила певица.

Пользователи пришли в восторг от снимка певицы. Они считают, что у Веры Брежневой прекрасная фигура и стройный живот. Некоторые не оценили образ и считают, что «золотой» наряд не идет певице. За несколько часов снимок собрал более 100 000 лайков. «Глаз не отвести», - пишут восторженные комментаторы о фигуре Веры Брежневой.

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Автор - Анна Пушкина
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